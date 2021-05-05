Россиянам предрекли повышение ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке на жилье в новостройках и на вторичном рынке в России в ближайшее время могут вырасти. С таким прогнозом выступили в банке «Открытие», сообщило Ura.ru.

При росте ключевой ставки ЦБ ипотечные ставки на новостройки до конца года могут вырасти до 7,5–8,5%, а на вторичном рынке — до 9–10%, сообщил управляющий директор «Открытие Research» Константин Енин. В случае, если этот прогноз подтвердится, неизбежно последует рост ежемесячного платежа, предупредил аналитик.

Банк России 23 апреля повысил ключевую ставку до 5% годовых, на 0,5 процентного пункта. Это стало уже вторым повышением ставки за год. Вслед за этим кредитные организации начали повышать ставки по вкладам. По некоторым вкладам они уже выросли вплоть до 1,5%.

Этой весной рост цен на вторичное жилье в России замедлился. Согласно исследованию ЦИАН и компании «Этажи», в марте в 16 российских городах цены на квартиры выросли не более чем на 2%.

Россиянам ранее объяснили, как кредитная история влияет на решение по ипотеке.