Общество 08 февраля 2023, 15:05 Мишонова заявила, что раненая школьница из Химок хочет быстрее вернуться к одноклассникам Детский омбсудсмен Подмосковья Мишонова: девочка из Химок разговаривает, хочет в школу Уполномоченный по правам ребенка в МО / Telegram

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила последние данные о состоянии девочки, на которую напала одноклассница в Химках. Пострадавшая уже пришла в себя, она разговаривает и хочет быстрее вернуться в школу.

«Сейчас была в больнице, Соня в стабильном состоянии, она уже пришла в себя. Девочка сама дышит, разговаривает, помнит обо всем том, что случилось. Очень переживает за своих друзей, одноклассников, хочет побыстрее вернуться обратно», — сказала Мишонова.

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Поножовщина произошла в одном из учебных заведений Химок 7 февраля. Пятиклассница набросилась с ножом на другую девочку в школьном туалете. Нападавшая нанесла жертве более 100 ранений. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

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Мишонова накануне заявляла, что состояние девочки врачи оценивали как крайне тяжелое, но его удалось стабилизировать. Омбудсмен добавила, что школьница потеряла очень много крови. Сначала раненая находилась в Химкинской областной больнице, потом вертолетом ее доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства.