Миру предрекли кризис из-за уязвимости ПО Microsoft

Миру предрекли глобальный кризис, поскольку в программном обеспечении Microsoft нашлась уязвимость. Десятки тысяч компаний могут быть заражены вирусами или атакованы с целью кражи данных пользователей и сотрудников.

Уязвимостью воспользовалась хакерская группировка, ее связывают с властями КНР. На данный момент есть уже насчитывается не менее 60 тысяч жертв данных противоправных действий. Отмечается, что большинство из пострадавших являются представителями малого или развивающегося бизнеса. Также одна из американских компаний в сфере кибербезопасности, на условиях анонимности сообщила, что стала жертвой атаки из-за данной уязвимости, рассказал Bloomberg.

Власти США уже обратили внимание на проблему. Представитель Белого дома отметил, что в администрации американского президента также готовятся ответные меры на кибератаки хакеров.

К этому времени Microsoft выпустила обновление, которое закрывает уязвимость. Однако, по мнению специалистов, в случае с данной уязвимостью простыми обновлениями не обойтись, необходимо провести полноценный анализ всех систем и программ, которые были задействованы при взломе. Специалисты уверены, если в компании пользуются сервисом Microsoft Exchange, то весьма вероятно, что их системы подвергали взлому.