Преступность выросла в России во время пандемии коронавируса

На фоне пандемии коронавируса в России число преступлений в общем выросло на 1%. Рост числа тяжких и особо тяжких преступлений составил 14%. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений <…> оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — приводит РИА «Новости» слова Волк.

Официальный представитель Министерства внутренних дел добавила, что на 90% выросло число преступлений в интернете. Совершенных с помощью мобильных телефонов правонарушений стало больше на 88,3%.

На прошлой неделе официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что уровень киберпреступности в России за последние семь лет вырос в 20 раз. Она подчеркнула, что основная масса преступлений подобного рода — это правонарушения экстремистской направленности, реабилитация нацизма и мошенничество.