СМИ: данные элиты русскоязычных хакеров утекли в Сеть

Конкуренты или власти взломали теневой форум Maza и выложили в Сеть данные более двух тысяч русскоязычных хакеров из элиты киберпреступного мира 1990-х. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на американскую компанию по кибербезопасности Flashpoint Intel.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров рассказал изданию, что за взломом может стоять антихакерская группировка TeaMp0isoN. По словам собеседника, слитая база может помочь в идентификации киберпреступников, а причиной атаки мог стать личный или финансовый интерес.

«Возможно, кого-то из участников оскорбили или недоплатили обещанные от мошеннической схемы деньги», — поделился своими мыслями Бедеров.

Эксперт управления информационной безопасности Softline Илья Тихонов предположил, что этот взлом может быть делом рук «белых» хакеров, которые работают по заказу властей. По словам технического директора Trend Micro Россия и СНГ Михаила Кондрашина, к правоохранителям попала ценная база данных, которая может помочь снизить уровень киберугроз во всем мире.

В слитой базе есть логины, пароли, адреса электронной почты, контакты в ICQ, Skype, Yahoo и MSN хакеров и финансовых мошенников, которые начинали еще в середине 1990-х годов.