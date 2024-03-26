26 марта 2024, 11:15
СК попросил арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall
СК ходатайствовал об аресте Касимова по делу о теракте в Crocus City Hall
Следственный комитет России подал в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте восьмого обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall Алишера Касимова. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.
По информации Telegram-канала Baza, Касимов сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, который является предполагаемым лидером группы боевиков.
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По данным Telegram-канала Shot, речь идет о квартире в Путилково, где террористы готовили нападение на концертный зал. Касимов проживает в Красногорске, где владеет небольшим кафе.
Ранее стали известны детали задержания террористов после атаки на Crocus City Hall. По словам сотрудника СОБР, одного из них обнаружили в лесном массиве на дереве с помощью тепловизора.
Генеральный прокурор Игорь Краснов докладывал президенту Владимиру Путину, что масштаб теракта в Crocus City Hall является несопоставимым с возможностями по обеспечению безопасности подобных объектов.
Суд
Следственный комитет России
Стрельба в Crocus City Hall
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