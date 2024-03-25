Происшествия 25 марта 2024, 18:35 Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в Подмосковье Одним из новых фигурантов дела о теракте оказался таксист Исломов Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

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Одним из трех новых фигурантов по делу о теракте в Crocus City Hall стал гражданин России 1999 года рождения Диловар Исломов. Об этом сообщил РБК.

Исломов — уроженец Душанбе, работал таксистом. Он женат и воспитывает ребенка. Мужчину обвинили по статье о теракте.

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Telegram-канал «Пул 3» уточнил, что Исломов владел автомобилем Renault, которым пользовались обвиняемые в совершении теракта. Две недели назад он продал машину в Москве.

Сегодня СК попросил суд арестовать Диловара Исломова, Аминчона Исломова и Исроила Исломова.