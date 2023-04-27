Здоровье 27 апреля 2023, 17:49 Роспотребнадзор: двукратная вакцинация защитит от кори в 95% случаев

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На сегодняшний день локальные очаги кори выявили в 44 регионах России. Предотвратить заражение поможет вакцинация, сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор.

К симптомам кори относятся насморк, кашель и повышенная температура тела. Первые признаки недуга проявляются только спустя неделю после заражения.

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Отмечается, что двукратная вакцинация в 95% случаев защитит человека от заболевания корью. Эта инфекция может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому от прививки отказываться не стоит.