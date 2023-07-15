Общество 15 июля 2023, 12:31 Минздрав предложил признать утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола Минздрав предложил признать утратившими силу акты, разрешающие смену пола Freepik

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Минздрав России предложил признать утратившим силу приказ о порядке выдачи медицинской организацией документа об изменении пола. Проект приказа Минздрава опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Указ разработан в целях привести законодательство, регулирующее вопросы смены пола, в соответствие правовым нормам с учетом принятия Госдумой закона о запрете смены пола, сообщается в пояснительной записке.

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает в России проводить направленные на смену пола человека медицинские вмешательства 14 июля. Проект внесли на рассмотрение в мае. Закон запретит проводить операции и принимать лекарства, которые направлены на смену пола.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел принятие этого закона верным решением. По его словам, от защитит россиян и их детей. Володин отметил, что в США за 10 лет таких медицинских вмешательств произвели в 50 раз больше, чем раньше. Такую тенденцию он назвал чудовищной