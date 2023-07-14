Важное 14 июля 2023, 10:30 Госдума одобрила закон о запрете смены пола Депутаты Госдумы одобрили закон о запрете смены пола РИА «Новости»

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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает в России проводить направленные на смену пола человека медицинские вмешательства. Об этом сообщил ТАСС.

Депутаты всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента этот проект еще в мае.

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Дума приняла документ в первом чтении в июне, во втором — 13 июля. Теперь в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» появится новая статья. Она запретит проводить медицинские вмешательства и принимать лекарства, которые направлены на смену пола.

При этом запрет не коснется медицинских вмешательств, которые нужно проводить из-за пороков развития, врожденных аномалий, эндокринных и генетических заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.