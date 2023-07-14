Власть 14 июля 2023, 11:30 «Решение защищает наших граждан, детей». Володин — о законе, запрещающем смену пола Спикер ГД Володин: закон о запрете смены пола защищает россиян и их детей Unsplash

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Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о запрете смены пола с помощью медицинских вмешательств. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин счел такое решение правильным. Он написал в своем Telegram-канале, что таким образом удастся защитить граждан России.

«Приняли закон о запрете смены пола. Это решение защищает наших граждан, детей», — заявил он.

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Володин привел статистику по операциям по смене пола в Соединенных Штатах. По его словам, за 10 лет там таких медицинских вмешательств произвели в 50 раз больше, чем раньше.

По данным за 2022 год, в США живут 1 640 000 трансгендеров, среди них — 340 тысяч подростков. Это 1,4% от всех детей США в возрасте 13-17 лет.

Такую тенденцию он назвал чудовищной. Спикер Госдумы отметил, что подобные операции ведут к вырождению нации.

«Для нас это недопустимо», — подчеркнул Володин.

Принятый Госдумой законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». При этом в России не будут запрещать проводить операции, которые нужны пациентам из-за пороков развития или врожденных аномалий.