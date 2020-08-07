Больше 5,2 тысячи россиян заболели COVID-19 за сутки

В России за сутки зафиксировали 5241 случай коронавирусной инфекции. За это время в стране умерли 119 пациентов, болевших COVID-19, выздоровели 7235 человек.

В Москве COVID-19 нашли у 686 человек, в Подмосковье — у 158. Общее число заразившихся составило 877 135. С начала эпидемии умерли 14 725 человек, справились с вирусом 683 592.

Ученые из Федеральное медико-биологическое агентство (ФНБА) России запатентовали российский препарат для лечения COVID-19. «Лейтрагин» может предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции. Об этом написало РИА ФАН.

В Крыму и Сочи попросили соблюдать масочный режим в общественных местах. Ведь сейчас пик курортного сезона, и на море приезжают тысячи туристов. На полуострове на этой неделе зафиксировали рекордное число заразившихся за сутки.

Тем временем в мире число заразившихся превысило 19 миллионов. Такие данные привел Университет Джонса Хопкинса. Непростая ситуация складывается в США (4 882 433 заболевших). При этом американцам разрешили выезжать за границу. В пятерку по наибольшему числу заболевших вошли Бразилия (2 912 212), Индия (1 964 536), Россия и ЮАР (538 184).