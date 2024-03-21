Важное 21 марта 2024, 13:06 Минувшая избирательная кампания была напряженной — Путин Путин назвал избирательную кампанию крайне важной для страны и россиян РИА «Новости»

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Избирательная кампания на выборах президента крайне важна для страны и россиян. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в обращении по итогам голосования.

Минувшая кампания по выборам была напряженной и очень ответственной, подчеркнул российский лидер.

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«Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан, избирательная кампания», — сказал Путин.

Выборы президента России проходили в течение трех дней: с 15 по 17 марта. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова огласила официальные итоги голосования. Она подтвердила, что Путин набрал 87,28% голосов.

Явка с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Это исторический показатель, отметила глава ЦИК. Всего участниками голосования стали 87 576 075 человек. Согласно данным ВЦИОМ, 72% россиян доверяют итогам выборов.