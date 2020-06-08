Мишустин заявил о восстановлении рынка труда

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рынок труда в России восстанавливается. Но правительство продолжит поддерживать безработных.

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством», — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что Минфин выделил 600 миллиардов рублей для принятия мер по ситуации с коронавирусом в России.

Глава правительства считает, что Кабмин и бизнес должны работать вместе для восстановления экономики. Для этого нужно устроить встречи с предпринимателями.

«Прошу [первого вице-премьера] Андрея Белоусова и [министра экономического развития] Максима Решетникова при доработке плана провести серию встреч с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также учесть позиции Совета Федерации и Государственной думы», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Раннее премьер объявил, что российскую экономику планируют восстанавливать в три этапа. Первый — стабилизация экономики, второй — восстановление. Эти работы должны быть закончены до второго квартала 2021 года. Третий начнется в четвертом квартале следующего года. Он предполагает рост экономики. Кабмин надеется, что удастся выйти «на рост выше докризисного уровня».