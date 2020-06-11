Минимальное пособие по безработице за май–июль в России увеличили

Минимальное пособие по безработице в России за май–июль увеличится до 4,5 тысячи рублей. Об этом сказано в решении правительства.

«Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. <…> Минимальное пособие по безработице за май–июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей», — сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Министры приняли еще одну меру поддержки безработных: возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, продлили на три месяца.

Правительство расширило число семей с детьми до 18 лет, которые получат поддержку. Вместе с пособием по безработице людям выплатят по три тысячи рублей на каждого ребенка в месяц в июне–августе.

Все эти меры принимают в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина в рамках поддержки людей в период пандемии.