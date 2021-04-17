Минтруд Таджикистана обратился к нелегалам после ультиматума России

Минтруд Таджикистана после ультиматума МВД России обратился к гражданам республики с просьбой привести в порядок свои документы и не нарушать миграционное законодательство РФ. В частности, не въезжать в Россию по поддельным документам, сообщило РИА «Новости».

Представители Узбекского агентства по вопросам миграции заявили, что все мигранты-нелегалы (более 200 тысяч человек) из этой страны предупреждены об угрозе депортации после 15 июня.

Требование МВД накануне озвучил заместитель главы ведомства Александр Горовой, выступая на заседании Межпарламентской ассамблеи содружества.

По его словам, на сегодняшний день в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч из Таджикистана, 152 тысячи с Украины, 120 тысяч из Азербайджана, 115 тысяч из Киргизии, 61 тысяча из Армении, 56 тысяч из Молдавии и 49 тысяч из Казахстана.

Он попросил страны СНГ взять под контроль этот вопрос и забрать своих нелегалов домой.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, <…> эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — подчеркнул он.