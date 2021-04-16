МВД выдвинуло странам СНГ ультиматум из-за нелегалов

Страны СНГ должны до 15 июня вывезти из России своих граждан-нелегалов. Такое требование выдвинуло Министерство внутренних дел .

В ведомстве отметили, что сейчас на территории РФ незаконно находятся 332 тысячи мигрантов из Узбекистана и 152 тысячи приезжих с Украины, сообщило РИА «Новости».

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — подчеркнул замглавы МВД Александр Горовой.

Ранее в МВД назвали самые частые причины, по которым полиция признает нежелательным пребывание иностранцев в России. Такие меры принимаются в отношении граждан, которые привлекались к уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

«Нежелательными» также признают мигрантов, которые сбежали из спецучреждений. Часто из России выдворяют иностранцев, въезд которых не был разрешен, или тех, кто сменил установочные данные.

Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов заявил, что из-за изменения климата в Россию может хлынуть поток мигрантов из южных стран, где всегда были проблемы с водой.