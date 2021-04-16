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    16 апреля 2021, 19:04

    Федерация мигрантов предложила МВД России амнистировать всех нелегалов

    Ольга Назаркина

    В России нужно объявить широкомасштабную миграционную амнистию и легализовать всех нелегалов, заявил глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Такое предложение он выдвинул после того, как МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые приехали в РФ незаконно.

    Федерация мигрантов предложила МВД России амнистировать всех нелегалов

    По мнению Коженова, миграционная амнистия позволит вывести нелегалов из тени. При этом она должна быть достаточно длительной, чтобы все иностранцы успели легализоваться.

    «А тех, кто не захочет легализоваться, считать злостными нарушителями и выдворять потом», — добавил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Коженов обратил внимание, что сейчас России и так не хватает почти одного миллиона иностранных рабочих, которые раньше приезжали на сельхозработы летом.

    В МВД ранее указали на то, что на сегодняшний день в РФ незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана и других стран. Ведомство потребовало от представителей стран СНГ взять ситуацию под самостоятельный контроль.