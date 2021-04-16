Федерация мигрантов предложила МВД России амнистировать всех нелегалов

В России нужно объявить широкомасштабную миграционную амнистию и легализовать всех нелегалов, заявил глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Такое предложение он выдвинул после того, как МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые приехали в РФ незаконно.

По мнению Коженова, миграционная амнистия позволит вывести нелегалов из тени. При этом она должна быть достаточно длительной, чтобы все иностранцы успели легализоваться.

«А тех, кто не захочет легализоваться, считать злостными нарушителями и выдворять потом», — добавил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Коженов обратил внимание, что сейчас России и так не хватает почти одного миллиона иностранных рабочих, которые раньше приезжали на сельхозработы летом.

В МВД ранее указали на то, что на сегодняшний день в РФ незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана и других стран. Ведомство потребовало от представителей стран СНГ взять ситуацию под самостоятельный контроль.