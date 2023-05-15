15 мая 2023, 16:31
Минтруд рассказал, какие семьи можно считать многодетными
Минтруд РФ предложил считать многодетными семьи, где воспитывают минимум троих детей
Минтруд России предложил считать многодетными семьи, воспитывающие не менее трех детей. Об этом заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме, написало РИА «Новости».
«Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», — сказала Семенова.
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Заместитель директора департамента также добавила, что было бы хорошим решением дать регионам возможность расширять категории семей, относящихся к многодетным.
Ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая предлагала предоставлять многодетным матерям бесплатных нянь, чтобы те помогали в уходе за детьми. Депутат посчитала, что это отличная альтернатива созданию ясельных групп.
Буцкая также предлагала выдавать всем семьям с детьми бесплатные наборы для школы и детского сада. Таким образом можно поддержать и отечественных производителей, и родителей.
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Семья
Минтруд РФ
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