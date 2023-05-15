Общество 15 мая 2023, 16:31 Минтруд рассказал, какие семьи можно считать многодетными Минтруд РФ предложил считать многодетными семьи, где воспитывают минимум троих детей РИА «Новости»

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Минтруд России предложил считать многодетными семьи, воспитывающие не менее трех детей. Об этом заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме, написало РИА «Новости».

«Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», — сказала Семенова.

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Заместитель директора департамента также добавила, что было бы хорошим решением дать регионам возможность расширять категории семей, относящихся к многодетным.

Ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая предлагала предоставлять многодетным матерям бесплатных нянь, чтобы те помогали в уходе за детьми. Депутат посчитала, что это отличная альтернатива созданию ясельных групп.

Буцкая также предлагала выдавать всем семьям с детьми бесплатные наборы для школы и детского сада. Таким образом можно поддержать и отечественных производителей, и родителей.