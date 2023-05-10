Общество 10 мая 2023, 11:16 Специальные наборы для школы и детского сада предложили раздавать семьям в России Депутат Буцкая: это подарки из наших российских товаров

Читать 360tv в

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила раздавать семьям с детьми бесплатные наборы для школы и детского сада. По ее словам, уже сейчас такие наборы с товарами отечественных производителей получают семьи при рождении ребенка. Об этом написал сайт Ura.ru.

«Когда мы сначала поддерживаем российского производителя, а потом то, что они произвели, мы дарим нашим семьям. Это подарки новорожденным из наших российских товаров, подарок „здравствуй, детский сад“ и „здравствуй, школа“», — добавила депутат.

Реклама

Буцкая заметила, что сейчас поддержка в России существует в основном для многодетных семей. Инициативу можно будет реализовать в том случае, если в Госдуме будут четко понимать, за счет каких средств и на каких условиях эти льготы будут предоставляться, резюмировала депутат.