Интересное 21 апреля 2023, 15:54 Депутат Буцкая объяснила предложение давать мамам бесплатных нянь нехваткой детсадов

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Многодетным мамам из России необходимо выдавать бесплатных нянь, так как государственная поддержка в этом направлении работает плохо. Такой информацией поделилась Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Об этом сообщил NEWS.ru.

Депутат пояснила, что в России наблюдается недостаток детских садов и ясельных групп. Создание института нянь могло бы стать им хорошей альтернативой. Кроме того, это бы в значительной степени снизило нагрузку на мам.

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«Я считаю, что это прекрасная альтернатива созданию ясельных групп, ведь не в каждом районе и детском саду можно создать такую группу, а потребность помощи матерям высокая», — отметила Буцкая.