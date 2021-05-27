Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневной неделе, если оно к ним поступит

Предложение о переходе на четырехдневную неделю рассмотрят в Министерстве труда России, если оно к ним поступит. В ведомстве отметили, что они всегда обсуждают заявки от социальных партнеров.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — рассказал РИА «Новости» глава министерства Антон Котяков.

При этом министр отметил, что готовность обсуждать предложение не равно согласию с ним.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России может проходить постепенно — в качестве эксперимента в регионах или компаниях. Политик отметил, что переход на сокращенную неделю не должен отразиться на уровне заработной платы, а также на производительности труда.

Также Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов (ЛДПР) предложил перевести женщин, у которых есть дети, на четырехдневную рабочую неделю.