Медведев не исключил переход на четырехдневку в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России может проходить постепенно — в качестве эксперимента в регионах или компаниях. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, на фоне автоматизации и роботизации многих производственных процессов те или иные позиции на предприятиях все равно будут освобождаться. Поэтому идея четырехдневки очень перспективна, сообщило РИА «Новости».

«Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно», — подчеркнул он.

Медведев обратил внимание на то, что переход на сокращенную неделю не должен отразиться на уровне заработной платы, а также на производительности труда.

В числе важных плюсов такого формата работы Медведев назвал дополнительное свободное время, которое появится у людей. Они смогли бы потратить его на восстановление, отдых или обучение, воспитание детей.

О возможном переходе на четырехдневку Медведев уже высказывался летом 2019 года, выступая на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве. Тогда он обратил внимание на то, что постоянная погоня за успехом оборачивается хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Исправить это, по его мнению, можно было бы как раз с помощью сокращения рабочих дней.