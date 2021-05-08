Женщин с детьми предложили перевести на четырехдневку

Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов (ЛДПР) предложил перевести женщин, у которых есть дети, на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он заявил РИА «Новости».

По словам сенатора, это нужно, «чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни».

При этом дополнительный выходной не должен сказываться на зарплате и отпуске, уверен Леонов.

Откуда брать деньги на оплату выпадающих рабочих часов, собеседник не уточнил.

В апреле зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «мир движется в направлении» четырехдневной рабочей недели.

В 2019 году, будучи главой правительства, он первым предложил рассмотреть такую возможность.

«Я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом в философском плане мир движется в этом направлении», — сказал Медведев в эфире VKLive.

По его словам, с инициативой должны выступить работодатели, которые «скажут, что готовы переходить на четырехдневку». И им нужно позволить это сделать.