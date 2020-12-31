Минтруд назвал размер прожиточного минимума в 2020 году

«Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9299 рублей, для детей — 11 203 рубля», — говорится в сообщении.

Данные рассчитаны на основе цен на товары за 11 месяцев этого года, включенных в состав потребительской корзины.

Со следующего года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, при этом он будет рассчитываться не на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а как соотношение с медианным среднедушевым доходом.

По подсчетам Министерства труда, прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров —10 022 рубля.