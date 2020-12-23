МРОТ в России с 1 января впервые превысит прожиточный минимум
«Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 миллиона наших граждан», — приводит ТАСС слова Голиковой на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Заместитель председателя правительства отметила, что в России сохранят целевые соотношения в зарплате категорий бюджетников, предусмотренные майскими указами 2012 года.
По словам Голиковой, количество бедняков в РФ к 2030 году сократится на 9,6 миллиона человек, пишет RT.
В будущем размер МРОТ в стране будут рассчитывать по новой схеме — исходя из медианного дохода и медианной зарплаты. Соответствующий закон депутаты Государственной думы одобрили во втором чтении.