Эксперт: социальные выплаты в России вырастут к 2023 году
Проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов рассказал, что новая методика расчетов позволит увеличить МРОТ и другие социальные выплаты к 2023 году. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, новую методику разработали из-за того, что в регионах с примерно одинаковым уровнем жизни сильно различались прожиточные минимумы. Это вызвало недовольство профсоюзов.
«Сейчас предложен щадящий для бюджета вариант, поскольку пересчет по новой методике позволит увеличить МРОТ и другие социальные платежи в пределах 200-300 рублей», — заключил Сафонов.