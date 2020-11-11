Эксперт: социальные выплаты в России вырастут к 2023 году

По его словам, новую методику разработали из-за того, что в регионах с примерно одинаковым уровнем жизни сильно различались прожиточные минимумы. Это вызвало недовольство профсоюзов.

«Сейчас предложен щадящий для бюджета вариант, поскольку пересчет по новой методике позволит увеличить МРОТ и другие социальные платежи в пределах 200-300 рублей», — заключил Сафонов.