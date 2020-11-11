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    11 ноября 2020, 18:22

    Эксперт: социальные выплаты в России вырастут к 2023 году

    Дарья Морозова

    Проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов рассказал, что новая методика расчетов позволит увеличить МРОТ и другие социальные выплаты к 2023 году. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, новую методику разработали из-за того, что в регионах с примерно одинаковым уровнем жизни сильно различались прожиточные минимумы. Это вызвало недовольство профсоюзов.

    «Сейчас предложен щадящий для бюджета вариант, поскольку пересчет по новой методике позволит увеличить МРОТ и другие социальные платежи в пределах 200-300 рублей», — заключил Сафонов.