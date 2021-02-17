Минсельхоз рассказал, насколько подорожают яйца и курица в России

Предпосылок для заметного роста цен на яйца и мясо птицы в России в этом году нет. Такое заявление сделали в Минсельхозе РФ.

В ведомстве отметили, что у них нет информации о повышении цен со стороны основных поставщиков.

«Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яиц», — сказали в пресс-службе.

Повышение цен будет лишь в рамках продовольственной инфляции, добавили в министерстве. Об этом написало РИА «Новости».

«Минсельхоз ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал ТАСС.

Минсельхоз ожидает, что баланс спроса и предложения до конца первого квартала стабилизируется «с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве».

СМИ сообщили о том, что ценник на мясо птицы и яйца может подняться в российских магазинах. Причина этого — птичий грипп. Из-за этого предложение данных продуктов сокращается.

Производители хотят пересмотреть условия договоров с торговыми сетями и повысить закупочные цены до 10%. Минпромторг уже проинформирован о ситуации. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердила, что известила ведомство о ценовых предложениях производителей яиц и птицы.

Ретейлеры согласны на изменение условий договоров. Однако решение о повышении цен пока не принимали. Свою роль здесь играет сокращение платежеспособного спроса. В Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации уточнили, что за год себестоимость продукции увеличилась на 25%.

По данным Росстата, за год яйца подорожали на 15,1% при продовольственной инфляции 6,7%. По итогам 2020 года сильно подорожали картошка и морковь. За прошлый год цены на них выросли на 40 и 34%.