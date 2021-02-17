Россиян предупредили о подорожании яиц и куриного мяса

Цены на мясо птицы и яйца в российских магазинах могут подняться. Причиной назвали птичий грипп, из-за которого сокращается предложение указанных продуктов.

Производители намерены пересмотреть условия договоров с торговыми сетями и повысить закупочные цены до 10%. Минпромторг уже уведомили о ситуации, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что известили министерство о ценовых предложениях производителей яиц и мяса птицы.

Ретейлеры получили от производителей серьезное экономическое обоснование: объемы продукции на рынке сокращаются, и виной тому — сезонный фактор и массовое распространение птичьего гриппа.

Стоимость кормовой базы, заверили компании, растет, а поголовье существенно сокращается. Внутренние издержки предприятий на этом фоне только увеличиваются, вынуждая заявлять о повышении закупочной стоимости.

Ретейлеры в целом согласны на изменение условий договоров, но пока что не принимали повышения в 10%. Свою роль здесь сыграло в том числе сокращение платежеспособного спроса. Как уточнили в Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации, за год себестоимость продукции выросла на 25%.