Картофель и морковь подорожали за год на треть в России

Цены на картошку и морковь в российских магазинах за год выросли на 40 и 34%. Причины подорожания овощей — плохой урожай и сокращение объема посадок. Об этом сообщил РБК.

По данным Росстата, средняя цена за килограмм картошки в начале 2021 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (30,9 рубля против 22,2 рубля). Морковь подорожала на 34% (37 рублей за килограмм против 27,5 рубля).

Выросли цены и на помидоры (20%), огурцы (14%), репчатый лук (10%). Подорожание не коснулось капусты.

Как рассказали РБК в Минсельхозе, на стоимость картошки повлияло снижение производства в 2020 году из-за плохой погоды и увеличение в урожае доли мелких клубней. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что рост цен на морковь связан с тем, что в прошлом году аграрии посадили ее меньше из-за перепроизводства в 2019 году.

Ретейлеры уверили, что пытаются сдерживать цены на овощи, которые входят в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.