Минпросвещения: вопрос допуска в школы только вакцинированных детей не обсуждается

В России ведутся клинические испытания вакцины «Спутник М» для детей и подростков 12-17 лет. Массовая вакцинация несовершеннолетних до их окончания не начнется. Поэтому министерство просвещения России не обсуждает вопрос о допуске в школы только вакцинированных учащихся.

Об этом в Нижнем Новгороде заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем», — цитирует его ТАСС.

По данным заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в рамках клинических исследования первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков. Она сообщила, что первые результаты показали ее эффективность и безопасность.

На днях в Минпросвете сообщили, что не намерены вводить QR-коды для работников школ. При этом, уже 48 российских школ в разных регионах страны ушли на карантин из-за сложной эпидемической обстановки.

В Москве 13 ноября началась третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М». Она проходит на базе двух детских больниц и 10 поликлиник.