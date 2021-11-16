QR-коды пока не станут вводить для сотрудников школ

В Министерстве просвещения рассказали, что на данный момент в России не планируют вводить QR-коды для работников школ. Об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru.

Во владивостокской школе № 79 (поселок Трудовой) от работы отстранили 15 учителей. Вынужденная мера связана с их отказом вакцинироваться. Родители школьников недовольны: преподавателей и так не хватало, а теперь детям придется самостоятельно наверстывать упущенные знания накануне выпускных экзаменов.

От вакцинации отказались учителя русского и английского языков, математики, физкультуры, истории и информатики. При этом директор учебного заведения предупреждал о необходимости пройти процедуру еще в начале прошлого месяца, сообщила «Комсомольская правда».

В Приморье новые антиковидные меры вступили в силу 15 ноября. Для очного присутствия на работе представители определенных профессий должны были поставить первый компонент прививки до этого дня.

Согласно федеральной статистике, 48 российских школ ушли на карантин в связи с усложнившейся эпидемической обстановкой. Карантинные меры сохраняются в 16 регионах.