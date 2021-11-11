Третью фазу испытаний вакцины от коронавируса для подростков начали в Москве

Третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» стартовала в Москве. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участниками исследования станут три тысячи детей в возрасте 12–17 лет. Оно будет проходить на базе 10 поликлиник и двух детских больниц.

«Уже около двух тысяч человек подали заявки на соискатели в добровольцы. 8 ноября начался медицинский осмотр первых участников, его прошли уже 208 человек. А вчера первым 18 ребятам, прошедшим скрининги и сдавшим анализы, уже сделали прививки», — уточнила Ракова.

Во время исследования дети будут вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также за их состоянием будут постоянно наблюдать врачи.

Первая и вторая фазы клинического исследования, которые продлятся год, стартовали в Москве этим детом в двух детских больницах. Предварительные результаты позволили сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины.

Опираясь на полученные данные, Центр имени Гамалеи принял решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной «Спутник М». Он представляет ту же двухкомпонентную вакцину «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке — одна пятая часть от взрослой.