facebook_pixel
    11 ноября 2021, 11:10

    Третью фазу испытаний вакцины от коронавируса для подростков начали в Москве

    Власти Москвы объявили о начале третьей фазы клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков

    Ольга Назаркина

    Третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» стартовала в Москве. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    Третью фазу испытаний вакцины от коронавируса для подростков начали в Москве

    Участниками исследования станут три тысячи детей в возрасте 12–17 лет. Оно будет проходить на базе 10 поликлиник и двух детских больниц.

    «Уже около двух тысяч человек подали заявки на соискатели в добровольцы. 8 ноября начался медицинский осмотр первых участников, его прошли уже 208 человек. А вчера первым 18 ребятам, прошедшим скрининги и сдавшим анализы, уже сделали прививки», — уточнила Ракова.

    Во время исследования дети будут вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также за их состоянием будут постоянно наблюдать врачи.

    Первая и вторая фазы клинического исследования, которые продлятся год, стартовали в Москве этим детом в двух детских больницах. Предварительные результаты позволили сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины.

    Опираясь на полученные данные, Центр имени Гамалеи принял решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной «Спутник М». Он представляет ту же двухкомпонентную вакцину «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке — одна пятая часть от взрослой.