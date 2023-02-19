Общество 19 февраля 2023, 15:59 Минпросвещения подготовит законопроект о защите учителя Глава Минпросвещения Кравцов сообщил о подготовке законопроекта о защите учителя РИА «Новости»

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Министерство просвещения России готовит законопроект о защите учителя. Об этом на заседании Ассоциации развития педагогического образования сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, которого процитировал ТАСС.

Что именно будет регулировать документ, Кравцов не уточнил.

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«Принятие закона о защите учителя должно стать одной из ключевых задач этого года. Этот законопроект мы уже готовим», — сказал он.

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Ранее Кравцов заявлял, что ведомство обсуждает с Государственной думой идею закрепления особого статуса преподавателя в России, который защитит учителей от противоправных действий.

Президент России Владимир Путин заявлял, что именно труд учителей определяет будущее, стабильность и устойчивость государства. Он напомнил, что 2023 год в России объявили Годом наставника и педагога.

Также Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям страны.