Власть 24 января 2023, 15:54 Путин назвал труд учителей фундаментом для стабильности и будущего России РИА «Новости»

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Работа учителей во многом определяет устойчивость, стабильность и будущее России. Таким мнением поделился президент страны Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Он сделал это заявление во время совещания с правительством. Оно прошло в онлайн-формате 24 января.

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Путин сказал, что именно учителя закладывают в подрастающее поколение основы мировоззрения.

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«От этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», — сказал он.

Также российский президент напомнил, что 2023 год объявлен в РФ годом педагога и наставника.

Путин рассказал участникам совещания, что недавно обсуждал роль учителей с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава государства добавил, что среди тем также был вопрос дальнейшего развития отраслей обучения.