24 января 2023, 15:54
Путин назвал труд учителей фундаментом для стабильности и будущего России
Работа учителей во многом определяет устойчивость, стабильность и будущее России. Таким мнением поделился президент страны Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.
Он сделал это заявление во время совещания с правительством. Оно прошло в онлайн-формате 24 января.
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Путин сказал, что именно учителя закладывают в подрастающее поколение основы мировоззрения.
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«От этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», — сказал он.
Также российский президент напомнил, что 2023 год объявлен в РФ годом педагога и наставника.
Путин рассказал участникам совещания, что недавно обсуждал роль учителей с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава государства добавил, что среди тем также был вопрос дальнейшего развития отраслей обучения.
Учителя
Владимир Путин
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