Власть 07 февраля 2023, 09:10 Путин увеличил количество премий лучшим учителям России Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В России еще больше учителей получат президентские премии. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ № 679 „О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности“ изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова „тысячи премий“ словами „1250 премий“, — говорится в документе.

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Речь идет об увеличении числа премий с 1000 до 1250. Указ вступил в силу со дня подписания, то есть с 6 февраля 2023 года.

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Ранее президент Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника в России. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, педагоги заслужили «особый статус», который защитит их от неправомерных действий, возникающих во время работы.

Также глава Минпросвещения отметил, что вопросы финансовой поддержки учителей и преподавателей остаются нерешенными. Однако он заявил, что постепенно эти проблемы улаживаются.