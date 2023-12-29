Общество 29 декабря 2023, 11:37 Минобороны назвало число получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян МО: право отсрочки от частичной мобилизации получили более 834 тысяч человек РИА «Новости»

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Право отсрочки от частичной мобилизации в России получили 834 224 человека, в том числе 256,1 тысячи работников IT-сферы. Об этом сообщил РБК.

По данным доклада Минобороны «Армия в цифрах — 2023», освобождение от частичной мобилизации также получили порядка 170 тысяч сотрудников банковской системы. Отсрочку дали специалистам из сферы сельского хозяйства, средств массовой информации, энергетики и других отраслей.

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Минобороны опубликовало социальный портрет мобилизованного россиянина. Средний возраст призванных составил 35 лет. Мобилизованные, как правило, имели рабочий стаж и среднее или среднее специальное образование. Всего военкоматы призвали в рамках частичной мобилизации 302 503 человека. Больше половины призванных являлись женатыми мужчинами, 56,3% мобилизованных имеют детей.

Ранее оборонное ведомство озвучило число военных-контрактников. На службу по контракту заступили более 640 тысяч человек, еще около 288 тысяч подали заявления.