Армия 27 декабря 2023, 15:12 Появился социальный портрет российского мобилизованного Минобороны опубликовало социальный портрет мобилизованного россиянина РИА «Новости»

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Министерство обороны раскрыло точное число мобилизованных россиян и составило их социальный портрет. В основном призывниками являлись молодые работающие мужчины со средним и средним специальным образованием. Об этом сообщил РБК.

По данным МО, средний возраст среди мобилизованных составил 35 лет. Большинство из них имеют среднее или среднеспециальное образование. Ведомство заявило, что в рамках частичной мобилизации призвало 302 503 человека, из которых 33 тысячи явились в военкомат добровольно, не дожидаясь повестки.

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Согласно информации Минобороны, более половины мобилизованных оказались женаты, 56,3% из них имеют детей. Большинство призванных мужчин ранее служили в армии. Высшее образование получили 7% мобилизованных, 30% имеют среднее профессиональное, а 63% — среднее.

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