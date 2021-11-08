Минюст включил включил адвоката Ивана Павлова в список иноагентов

Объявленный в розыск по обвинению в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова адвокат Иван Павлов* попал в список СМИ — иностранных агентов. Кроме него министерство юстиции включило в состав списка четырех участников юридического объединения «Команда 29». Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента включили Ивана Павлова*, Валерию Ветошкину*, Максима Заговора*, Елену Скворцову* и Максима Оленичева*.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включили Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»**.

Адвокат Иван Павлов* стал фигурантом уголовного дела о разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова в апреле этого года. Следователи заявили, что защитник опубликовал в СМИ данные постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого в государственной измене.

Сам Павлов* своей вины не признал. Он пояснил, что рассказал журналистам только о нарушениях закона, которые допустили в отношении его подзащитного. Объединение адвокатов «Команда 29» объявила о роспуске и прекращении своей деятельности в июле, когда их сайт заблокировали.

*Физические лица, выполняющие функции иноагента.

**Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.