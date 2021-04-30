Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение адвокату Ивану Павлову в разглашении следственных данных. Об этом журналистам сказал сам защитник.

«У меня статус обвиняемого по ст. 310 УК РФ», — сказал Павлов журналистам, его процитировал ТАСС.

В «Команде 29» сказали «Интерфаксу», что следователи будут ходатайствовать о мере пресечения в виде запрета определенных действий.

Павлова задержали в пятницу после обысков в гостиничном номере в Москве.

Иван Павлов — адвокат советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Защитник заявил, что именно с этим делом связано разбирательство. По его словам, Павлову вменяют передачу в газету сведений о постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также разглашение информации о появлении анонимного свидетеля.

Адвокат в разговоре с журналистами сказал, что не признает вину.