Защищавшего Ивана Сафронова адвоката объявили в розыск

Следователи объявили в розыск петербургского адвоката Ивана Павлова. Против него завели уголовное дело за разглашение тайны следствия по делу его подзащитного, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сам Павлов написал в своем Telegram-канале.

По словам адвоката, о том, что его объявили в розыск он узнал от следователя Александра Чабана, который ведет дело Ивана Сафронова. Павлов отметил, что постановление о розыске вынесли еще 20 сентября, но ни его самого, ни представляющих его интересы адвокатов не вызвали, чтобы об этом сообщить.

«Мое местонахождение установить не сложно — достаточно мне позвонить», — написал адвокат.

«Интерфакс» напомнил, что уголовное дело против Ивана Павлова завели в апреле 2020 года. По мнению следователей, он незаконно организовал публикацию постановления о привлечении своего подзащитного Ивана Сафронова. Кроме того адвокат рассказал журналистам о секретном свидетеле в деле главы советника Роскосмоса.

Своей вины адвокат не признал. Он пояснил, что сообщал журналистам только факты нарушения закона, допущенные в отношении его клиента. Суд избрал Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В сентябре адвокат сообщил, что уехал из России, так как не может больше заниматься своей работой.

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова задержали летом прошлого года. По данным СМИ, его обвинили в государственной измене. По версии следствия, он передал сотруднику одной из стран НАТО секретные сведения. Своей вины бывший журналист не признал. Суд постановил взять Сафронова под стражу.