Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

В Министерстве юстиции России хотят прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева. Также ведомство предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.

Многие известные персоны посчитали действия адвокатов в рамках судебного разбирательства наигранными. Теперь свое внимание на юристов обратило серьезное ведомство. Минюст принял такое решения из-за резонансного дела Михаила Ефремова, в котором Пашаев представлял сторону актера, а Добровинский защищал интересы потерпевшей стороны.

«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э. М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Ранее Эльман Пашаев сообщил, что вместе с партнером Елизаветой Шаргородской защищал актера бесплатно. При этом адвокат своей работой доволен и считает, что Мосгорсуд может снизить наказание Ефремову на год.

Александр Добровинский накануне заявил, что планирует написать книгу по делу Ефремова, в которой расскажет, как он стратегически переиграл защиту.