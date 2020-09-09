«Дело всколыхнуло страну»: Добровинский пообещал написать про Ефремова книгу

Вчера Михаилу Ефремову вынесли приговор, но защита актера намерена его обжаловать. Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал «360», что добился главного — признания вины, а теперь собирается написать книгу.

Накануне Эльман Пашаев подал краткую жалобу на приговор. Однако Александр Добровинский не знает содержание документа, так как лично его не видел и вообще не уверен есть ли он у суда: «Что говорит защита — под большим вопросом».

Добровинский отметил, что в этом деле для него было важно получить доказательства вины актера в смертельном ДТП: «Получил подтверждение в приговоре всему тому, что я сделал. Я увидел это в приговоре».

«Дальнейших действий будет много», — заявил Добровинский.

Скорее всего, от семьи Захарова будет подано заявление касательно свидетелей защиты Ефремова. Также в планах учредительство фонда имени Сергея Захарова. По словам адвоката, фонд не только увековечит имя погибшего, но и поможет людям, которые оказались в похожей ситуации, как и родственники Захарова.

Александр Добровинский сообщил, что дело Ефремова подтолкнуло его к написанию книги. Юрист планирует закончить произведение к Новому году.

«Хочу написать книгу, тем более материал весь у меня, и рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту. Камня на камне не оставили», — поделился Добровинский.

Дело всколыхнуло страну. Много было разных событий. Начиная от инсульта и заканчивая свидетелями Александр Добровинский.

Адвокат рассказал, что постоянно находится на связи с семьей Захарова. Они считают, что дело можно было закрыть без нервных затрат, если бы Ефремов сразу признал вину. Добровинский вспомнил, что в суде прозвучало много нелепых версий от друзей Ефремова: «Из-за него суд три месяца шел. С одной стороны быстро, с другой стороны — долго».

Во вторник Михаилу Ефремову суд вынес приговор — восемь лет тюремного заключения в колонии общего режима и выплата в сумме 800 тысяч рублей родственникам погибшего. Автомобиль актера врезался в фургон Захарова 8 июня.