Минюст попросил наказать адвокатов Сафронова

Московское управление юстиции попросило Адвокатскую палату возбудить дисциплинарное производство по четырем адвокатам, которые защищают обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Причиной послужил их отказ дать подписку о неразглашении данных.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов, речь идет о защитниках Дмитрии Катчеве, Сергее Малюкине, Данииле Никифорове и Олеге Елисееве. Они отказались писать подписку о неразглашении данных следствия 13 июля. В этот день следователь предъявил журналисту обвинение.

По его словам, тогда следователь составил акты по каждому из защитников с участием понятых.

«Сейчас этот факт используется как повод для дисциплинарного преследования адвокатов», — заключил Павлов. Он добавил, что юристы расценивает это как один из способов давления на адвокатов Сафронова.

Советника главы Роскосмоса задержали 7 июля. Его подозревают в госизмене. По данным следствия, Сафронов передавал чешским спецслужбам сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.