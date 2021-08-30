Министр Лавров назвал нападки на Сталина частью атаки на прошлое России

Попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем XX века — это часть атаки на итоги Второй мировой войны и желание ослабить Россию политически. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <…> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — приводит ТАСС слова министра на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

Лавров подчеркнул, что искажение прошлого России — это желание переписать историю и сделать страну политически слабой.

На прошлой неделе Лавров побывал в Вене, где встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. На брифинге по итогам переговоров руководитель российского МИД прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, что Россия не должна посягать на День Крещения Киевской Руси. Лавров пошутил, что Украина скоро приватизирует и Новый год.