Лавров пошутил, что Украина скоро присвоит Новый год

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил о том, что Украина скоро «приватизирует» Новый год. Так он отреагировал на заявления Киева по Дню Крещения Руси.

«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное — это не украинское», — пошутил Лавров во время своего выступления на брифинге в Вене.

28 июля православные украинцы отмечают День Крещения Киевской Руси. В столице страны провели различные массовые мероприятия по этому поводу. С праздником жителей поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что 24 области Украины и Крым — родные дети Киевской Руси, а также подчеркнул, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство».

Ранее в Киеве провели саммит «Крымская платформа». Его устроили накануне празднования 30-летия независимости Украины. Во время своего выступления Зеленский заявил, что с этого дня стартует «обратный отсчет времени до освобождения Крыма».