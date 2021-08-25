Встреча Лаврова и Курца завершилась в Вене

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Диалог прошел в формате тет-а-тет, прессу на него не пустили. Австрийский политик дал ему высокую оценку.

В присутствии журналистов министр и канцлер обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне национальных флагов в ведомстве федерального канцлера, сообщил ТАСС. После встречи стороны ушли на рабочий ужин. Заявлений по ее итогам не предусмотрено.

Курц написал в Twitter, что ему было очень приятно встретиться в Вене с Лавовым. Стороны обсудили несколько тем.

«Наши переговоры были посвящены совместной борьбе с COVID-19, ситуации в Афганистане, Белоруссии, гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству, отношениям между ЕС и Россией», — поделился австрийский канцлер подробностями закрытого диалога.

Столица Австрии — второй пункт европейского турне Сергея Лаврова. Ранее он посетил Венгрию, а затем отправится в Италию.