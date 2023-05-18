Общество 18 мая 2023, 17:26 Минфин определился со ставкой НДФЛ для удаленных сотрудников Минфин: налог на доходы для работающих за рубежом россиян останется на уровне 13-15% Freepik

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Ставка налога на доход для удаленных сотрудников, работающих из-за границы, останется на прежнем уровне. Об этом сообщил Минфин РФ.

Речь идет о тех, кто работает по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера. В частности, удаленные сотрудники вне зависимости от статуса их налогового резидентства будут платить налоги исходя из 13% или 15%, если доход превышает пять миллионов рублей в год. Законопроект о реализации основных направлений налоговой политики, ранее отозванный на доработку, внесен в Госдуму.

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«Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее правительство России предложило повысить НДФЛ для работающих в российском сегменте интернета из-за границы. Ожидалось, что для утративших российское налоговое резидентство сотрудников установят налог на доходы в размере 30%. Позже Минфин отозвал законопроект для дальнейшего обсуждения. Ведомство также предложило ввести НДФЛ для блогеров, работающих за рубежом и размещающих контент в иностранных соцсетях.