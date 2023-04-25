25 апреля 2023, 12:46
Минфин захотел обложить налогами работающих за границей блогеров
Минфин предложил обложить НДФЛ блогеров на YouTube и в Instagram
Минфин предложил обложить налогом на доходы физических лиц доходы блогеров, которые работают за границей и размещают контент на YouTube и Instagram* Об этом сообщила газета «Ведомости».
Издание, ссылаясь на источник, указало, что правительство внесло в Госдуму пакет поправок в Налоговый кодекс, где предлагается уточнить условия, при которых доход работающих за рубежом россиян подпадает под налогообложение в родной стране.
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Речь идет о деятельности, для которой используются российские домены или серверы.
Ранее правительство России предложило повысить НДФЛ до 30% для работающих из-за границы.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб сочла повышение ставки НДФЛ для уехавших россиян объективным. В Минфине обратили внимание, что законопроект не коснется тех, кто заключил трудовой договор.
*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.
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