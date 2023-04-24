Деньги 24 апреля 2023, 11:58 Проект закона о повышении НДФЛ для работающих из-за границы россиян внесли в Госдуму Правительство России предложило повысить НДФЛ до 30% для работающих из-за границы РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян. Утратившие российское налоговое резидентство сотрудники должны будут платить НДФЛ в размере 30%. Документ опубликовали в электронной базе палаты парламента.

Поправки могут вступить в силу 1 января 2024 года. Повышение налога затронет всех покинувших страну граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета.

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Деньги российских работодателя приравнивают к доходу от источника за пределами России. Если человек находится за границей более 183 дней в году, то перестает быть налоговым резидентом.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею депутата Евгения Федорова о вводе дополнительного налога для иноагентов. По ее словам, данный статус лишь дает понимание того, что конкретное лицо получает иностранные инвестиции.